Champions League | Monaco e Londra le sedi delle prossime finali

Advertising

GoalItalia : Scudetto ? Coppa Italia ? Champions League ? 22 maggio 2010 ?? L'Inter di Josè Mourinho completa uno storico Tri… - DiMarzio : #UCLfinal | @realmadrid, le ultime di formazione di #Ancelotti per la finale di stasera col @LFC - GoalItalia : Allo Stade de France si ripartirà da qui ?? L’albo d’oro della Champions League ?? #UCLfinal #UCL - FRANCESCOASROM7 : @pellevgrini Ragazzi Mourinho Ci Ha Fatto Capire Che Nella Prossima Stagione 2022 - 2023 Vinceremo Europa League E… - fikosetas : @OfficialASRoma @tammyabraham Caro Mourinho, congratulazioni per la European Conference League. Il Trabzonspor è di… -

Julio Cesar su Mourinho: "Sempre più Special One". Le parole dell'ex portiere nerazzurro Julio Cesar intervistato da Sky Sport ha parlato della finale didi questa sera fra Liverpool e Real Madrid e di Josè Mourinho. Ecco le parole dell'ex portiere nerazzurro: FINALE- "Sarà una partita dal sapore di rivincita per il ...PARIGI (Francia) - Ci siamo: mancano poche ore alla finalissima di. Tra poche ore (calcio d'inzio alle ore 21), il Liverpool di Klopp cercherà di eguagliare il Milan nell'albo d'oro della competizione con sette trionfi mentre il Real Madrid di ...PARIGI (Francia) - Countdown aglki sgoccioli: mancano pochissimo all'attesissima finale di Champions League. Tra poche ore (calcio d'inzio alle ore 21), il Liverpool di Klopp cercherà di eguagliare il ...Ultimo atto in Baviera nel 2023, dodici anni dopo il trionfo del Chelsea di Di Matteo. Il tempio londinese scelto per il 2024: sarà l'ottava volta complessiva ...