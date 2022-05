CHAMPIONS LEAGUE: LA FINALE LIVERPOOL-REAL MADRID INFIAMMA IL SABATO DI CANALE 5 (Di sabato 28 maggio 2022) SABATO 28 maggio, su CANALE 5 alle ore 21, in esclusiva in chiaro la FINALE di CHAMPIONS LEAGUE “LIVERPOOL-REAL MADRID”. La gara sarà visibile anche in diretta streaming sul portale Sport Mediaset. Dallo Stade de France di Saint-Denis (Parigi) andrà in scena l’ultimo atto che decreterà la vincitrice della CHAMPIONS LEAGUE 2021-2022. Le due squadre si affrontano per la terza volta in FINALE di Coppa dei Campioni. Nel 1981 vinsero gli inglesi, nel 2018 gli spagnoli. I Reds cercano il settimo trionfo, le Merengues inseguono, invece, il quattordicesimo. La telecronaca del match è affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Roberto Cravero. Inviati a bordocampo, Angiolo Radice e Irma ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 28 maggio 2022)28 maggio, su5 alle ore 21, in esclusiva in chiaro ladi”. La gara sarà visibile anche in diretta streaming sul portale Sport Mediaset. Dallo Stade de France di Saint-Denis (Parigi) andrà in scena l’ultimo atto che decreterà la vincitrice della2021-2022. Le due squadre si affrontano per la terza volta indi Coppa dei Campioni. Nel 1981 vinsero gli inglesi, nel 2018 gli spagnoli. I Reds cercano il settimo trionfo, le Merengues inseguono, invece, il quattordicesimo. La telecronaca del match è affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Roberto Cravero. Inviati a bordocampo, Angiolo Radice e Irma ...

Advertising

GoalItalia : Scudetto ? Coppa Italia ? Champions League ? 22 maggio 2010 ?? L'Inter di Josè Mourinho completa uno storico Tri… - SkySport : Liverpool-Real Madrid, dove vedere la finale di Champions in tv e streaming: gli orari #SkySport… - sportface2016 : #RealMadrid, #Valverde: “Cosa darei per vincere la #ChampionsLeague? Mia moglie”. Lei risponde: “Farei lo stesso pe… - MontiFrancy82 : Sabato 28 maggio, su Canale 5 alle ore 21.00 in esclusiva in chiaro la finale di @ChampionsLeague “Liverpool-Real… - SN4IFUN : ?? Ancelotti vs Klopp, Vinicius vs Mané, Benzema vs Salah: chi vincerà la Coppa dalle grandi orecchie? Stasera pron… -