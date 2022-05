Champions, la notte di Real-Liverpool: "Perché l'Italia può solo guardare", i numeri di un disastro (Di sabato 28 maggio 2022) La finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid si gioca su un altro pianeta rispetto al nostro. Lo dimostra per contrasto il successo della Roma in Conference: per restituire una coppa europea al calcio Italiano si è dovuto attendere il ritorno di Mourinho, a dodici anni di distanza dal triplete interista, e l'istituzione di una terza competizione, più abbordabile. Sia lodata la Roma ma in qualche modo il suo trionfo certificala retrocessione del nostro calcio nella gerarchia continentale, come peraltro dimostra il ranking Uefa in questa stagione: l'Italia è sesta dietro a Inghilterra, Olanda, Francia, Spagna e Germania. Il grande calcio, in sostanza, lo possiamo guardare da lontano (alle 21, diretta Canale 5, Sky Sport e Mediaset Infinity), magari approfittando del ruolo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) La finale diLeague traMadrid si gioca su un altro pianeta rispetto al nostro. Lo dimostra per contrasto il successo della Roma in Conference: per restituire una coppa europea al calciono si è dovuto attendere il ritorno di Mourinho, a dodici anni di distanza dal triplete interista, e l'istituzione di una terza competizione, più abbordabile. Sia lodata la Roma ma in qualche modo il suo trionfo certificala retrocessione del nostro calcio nella gerarchia continentale, come peraltro dimostra il ranking Uefa in questa stagione: l'è sesta dietro a Inghilterra, Olanda, Francia, Spagna e Germania. Il grande calcio, in sostanza, lo possiamoda lontano (alle 21, diretta Canale 5, Sky Sport e Mediaset Infinity), magari approfittando del ruolo di ...

