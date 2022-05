Champions | finale Real-Liverpool comincia con 30? di ritardo Tifosi reds volevano entrare senza biglietto

Advertising

GoalItalia : 28 maggio 2003 ?? Finale tutta italiana a Manchester ???? Sheva spiazza Buffon: Champions al Milan ????? - DiMarzio : #UCLfinal | Nuovo rinvio della gara alle 21.36. Gas lacrimogeni sui tifosi fuori dallo stadio - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Tifosi dei Reds bloccati fuori dallo stadio, posticipato il fischio d'inizio della finale di Champio… - Teujumped : Ma l'ha toccata Fabinho porco di un dio, come cazzo fa Bonolis anche in finale di Champions - pc_ste : RT @AgenziaANSIA4: Ultim'ora Finale di Champions League: il calcio del popolo, quello che rimane fuori dallo stadio. #UCLfinal -

Peggio di così non poteva (non) iniziare. Il calcio d'inizio delladi, previsto per 21, è stato dato alle 21.36 a causa di quanto stava accadendo all'esterno dello Stade de France, dove moltissimi tifosi del Liverpool, tanti dei quali regolarmente ......Come riportato da France Press sono una ventina i tifosi riusciti ad entrare prima dell'intervento dei gendarmi allo Stade de France senza essere in possesso dei biglietti per ladi...Inizia la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid . Un match che ha subito ben due slittamenti di orario, con la gara inizialmente prevista ...Calcio d'inizio di Liverpool-Real Madrid alle 21:36. Come comunicato sul proprio profilo Twitter, la UEFA ha annunciato che la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid è stata ...