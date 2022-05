Champions | è sempre Real Vinicius stende il Liverpool Poker Ancelotti | nessuno come lui

(Di sabato 28 maggio 2022) Il cuore, la classe e un lampo: ilMadrid vince laLeague 2022, la 14esima della sua leggendaria storia europea. Basta una zampata sotto misura del brasiliano Vincius al 59', su cross di Valverde, a piegare ilche quando incontra i Blancos escedeluso e con le ossa rotte. Soprattutto il povero Momo Salah: recuperato in extremis, stavolta a differenza della finale del 2018 (quando, attesissimo, fu costretto a uscire per una entrata assassina di Sergio Ramos) gioca tutta la partita ma per due volte sbatte su un immenso Courtois. Allo Stade de France Carlofesteggia la sua quarta(due col Milan, due a Madrid), primo a farlo nella storia, e ringrazia il portiere belga, protagonista di una partita miracolosa (incredibile, nel finale, la ...

