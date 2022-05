Centrodestra | Rotondi | ' ha bisogno di forme nuove'

Advertising

Secolo d'Italia

Oppositore interno nella vecchia Dc prima, poi avversario dal, e poi con una sintonia ritrovata nel sogno di ricomporre la Democrazia Cristiana, Gianfranco. Ed è Gerardo Bianco, ...Oppositore interno nella vecchia Dc prima, poi avversario dal, e poi con una sintonia ritrovata nel sogno di ricomporre la Democrazia Cristiana, in chiesa c'era anche Gianfranco. ... Centrodestra, Rotondi: «La vera risorsa è Giorgia Meloni, lei e Matteo come Moro e Fanfani» Roma, 28 mag (Adnkronos) - "Trovo stucchevole la polemica sulla lista unitaria di Lega e Forza Italia. Questa ipotesi ha almeno il merito di imporre la discussione sul centrodestra italiano, che ha bi ...Morto oggi ad Avellino all’età di 94 anni. Il Presidente Mattarella, in un lungo comunicato non formale: ‘Un innovatore nel solco di Sturzo e Moro’.