Catania, neonato trovato in una cesta. Segnalazione da un passante ai carabinieri (Di sabato 28 maggio 2022) Un neonato con il cordone ombelicale ancora attaccato, avvolto in una coperta, è stato trovato dai carabinieri in una cesta a Catania. Le sue condizioni di salute sono considerate buone dai medici che lo hanno visitato. I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania, dopo una Segnalazione da parte di una passante alla centrale operativa del comando provinciale tramite il 112 Nue, hanno individuato in via Rametta nel capoluogo etneo, dietro un muretto diroccato accessibile da chiunque, un neonato di sesso maschile che piangeva all’interno di una cesta con ancora il cordone ombelicale attaccato e avvolto in una coperta. Il neonato è stato accudito dai militari che lo hanno sistemato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Uncon il cordone ombelicale ancora attaccato, avvolto in una coperta, è statodaiin una. Le sue condizioni di salute sono considerate buone dai medici che lo hanno visitato. Idel nucleo radiomobile di, dopo unada parte di unaalla centrale operativa del comando provinciale tramite il 112 Nue, hanno individuato in via Rametta nel capoluogo etneo, dietro un muretto diroccato accessibile da chiunque, undi sesso maschile che piangeva all’interno di unacon ancora il cordone ombelicale attaccato e avvolto in una coperta. Ilè stato accudito dai militari che lo hanno sistemato ...

