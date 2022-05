(Di sabato 28 maggio 2022) spiegano motivazioni e dinamica dell’omicidio Le indagini preliminari suldi omicidio di Laura, l’ex vigilessa di Temù, sembrano essere giunte alle ultime battute. Questo grazie anche alledei tre sospettati. Si tratta delle due figlie della vittima,e del fidanzato di quest’ultima,Milani. Il prima a confessare è stato proprio, che avrebbe raccontato di un tentativo precedente di uccidere la donna, ma non andato a buon fine perché proprio lui si sarebbe spaventato. «Ad uccidere Laura, ci avevamo già provato, a metà aprile, mettendo i farmaci in una tisana dopo cena», avrebbe dettoagli inquirenti, aggiungendo: «Non sono riuscito ad andare fino in fondo, ho avuto paura». Leggi anche: ...

Anche in quelLauraera stata stordita con alcuni farmaci diluiti in una tisana bevuta al termine di una cena fatta tutti insieme a Temù. Allora però, questo quanto raccontano i tre, ...Dopo un anno di silenzi, Mirto Milani e le due figlie di Laura, Paola e Silvia Zani , hanno confessato il loro coinvolgimento nel delitto. Ilè stato al centro della puntata di Iceberg Lombardia , nel corso della quale è intervenuto in collegamento ...Caso Ziliani, i dettagli emersi dalle confessioni di Mirto, Silvia e Paola spiegano motivazioni e dinamica dell'omicidio ...Laura Ziliani, una fine terribile. «Le abbiano dato i farmaci, poi le abbiano messo un sacchetto in testa e lo abbiamo chiuso. Laura non moriva e io e Silvia le abbiano stretto le mani ...