(Di sabato 28 maggio 2022) «Èche ildell’Italia siamo noi o gliche hanno fattoapprezzamenti su alcune. Poi io mi chiedo: voi lequeste? Che si sono bevuti gliper fare gli apprezzamenti?…». A parlare è Luca, portavoce di, nel corso del suo intervento al sit-in organizzato sotto la sede di via Napoleone III, a Roma.si riferisce alle centinaia di segnalazioni dinei confronti diarrivate dopo l’adunataa Rimini.oggi era presente al sit-in spontaneo organizzato dal movimento dopo che il corteo ...

Advertising

orgiagi : Il commento più divertente che ho letto sulla questione insulti razzisti in Lazio - Verona è stato che praticamente… - bergia69 : @strange_days_82 @chiaralucetw Commento solo l'ultima tua frase...solidarietà a casapound. Sei un coglione dai, app… -

Open

A parlare è Luca Marsella, portavoce di, nel corso del suo intervento al sit - in organizzato sotto la sede di via Napoleone III, a Roma. Marsella si riferisce alle centinaia di ...Il tweet di un imprenditore russo, sulla manifestazione didel 29 di aprile, ha scatenato commenti, paure e reazioni indignate sui social. Z, il ... con il'A quanto pare la Russia ... CasaPound, il commento sessista di Marsella sulle molestie degli Alpini: «Assurdo che siano un problema. Ma le avete viste quelle donne» – Il video Nonostante il divieto, alcuni militanti di CasaPound, qualche decina, si sono riuniti per manifestare davanti alla sede romana sgomberata, zona Esquilino ...Il tweet di un imprenditore russo, sulla manifestazione di CasaPound del 29 di aprile, ha scatenato commenti, paure e reazioni indignate sui social. Z, il profilo Twitter del fondatore e CEO del ...