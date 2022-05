Carta dello Studente, ecco le nuove modalità per richiederla (Di sabato 28 maggio 2022) Ministero Istruzione - Sul sito del Ministero dell’Istruzione sono disponibili le indicazioni sulle nuove modalità per richiedere “IoStudio”, la Carta dello Studente. La Carta, lanciata dal Ministero sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, disponibile per le Studentesse e gli studenti delle Secondarie di secondo grado, attesta lo status di Studente e offre la possibilità di accedere, in modo agevolato, al mondo della cultura e a molti servizi utili alla vita scolastica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 28 maggio 2022) Ministero Istruzione - Sul sito del Ministero dell’Istruzione sono disponibili le indicazioni sulleper richiedere “IoStudio”, la. La, lanciata dal Ministero sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, disponibile per lesse e gli studenti delle Secondarie di secondo grado, attesta lo status die offre la possibilità di accedere, in modo agevolato, al mondo della cultura e a molti servizi utili alla vita scolastica. L'articolo .

