(Di sabato 28 maggio 2022) L’ex leggenda del Liverpool Jamie, ora opinionista televisivo, ha rilasciato un’intervista a Diario As, principalmente sui temi della finale diLeague. «È un Liverpool diverso mentalmente e anche tecnicamente. Il Real Madrid aveva appena vinto treLeague, nel 2018, con Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos, e il Liverpool era già quasi contento di aver raggiunto la finale. Penso che l’attuale Liverpool abbia più qualità, che sia più esperto. È per questo che è migliore rispetto al 2018» La storia si misura con le bacheche. «Il Liverpool di Klopp può diventare il migliore Liverpool della storia, ma forse prima dovrà vincere altri tre o quattro trofei perché c’erano squadre molto forti negli anni 80. Basti pensare a quella che ha battuto il Real Madrid nel 1981, quella squadra ha vinto tre Coppe dei Campioni. ...

Carragher: «Se #Mané vincesse la Champions potrebbe insidiare #Benzema per il Pallone d'oro»

Carragher: "Liverpool più forte del 2018. Il Real non ha più CR7 e Ramos, ma c'è Benzema"