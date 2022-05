Carolina Marconi sui social racconta emozionata le nozze del cognato (Di sabato 28 maggio 2022) Carolina Marconi racconta sui social la sua emozione per un giorno importante. Anche lei sogna le nozze con il suo Alessandro, ma per il momento Carolina Marconi si gode le “prove generali” alle nozze del cognato. Bellissima con un abito rosa dalla scollatura generosa e un cerchietto che le valorizza i capelli corti, posta sui Leggi su gossivip.myblog (Di sabato 28 maggio 2022)suila sua emozione per un giorno importante. Anche lei sogna lecon il suo Alessandro, ma per il momentosi gode le “prove generali” alledel. Bellissima con un abito rosa dalla scollatura generosa e un cerchietto che le valorizza i capelli corti, posta sui

Advertising

MediasetTgcom24 : Carolina Marconi va a nozze, bella come una damigella al sì del cognato #CarolinaMarconi - DonnaGlamour : Carolina Marconi fa le prove delle nozze: bellissima al matrimonio del cognato - AnonimoQuadraro : RT @rossellarasulo: Il nuovo numero di GENTE è in edicola con lo speciale dedicato al Giubileo di Platino della regina, le interviste a @Sa… - rosellapost : RT @rossellarasulo: Il nuovo numero di GENTE è in edicola con lo speciale dedicato al Giubileo di Platino della regina, le interviste a @Sa… - rossellarasulo : Il nuovo numero di GENTE è in edicola con lo speciale dedicato al Giubileo di Platino della regina, le interviste a… -