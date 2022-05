Caro gasolio | 200 pescherecchi fermi nel Foggiano | protesta

Advertising

LaGazzettaWeb : Gasolio troppo caro: pescatori in protesta nel Foggiano - PugliaStream : Caro-gasolio, pescatori pugliesi in protesta davanti al porto Bari - LecceSette : Caro-gasolio e pesca, incontro in Regione tra l'assessore e le marinerie pugliesi - avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Gasolio troppo caro: protesta e sit-in davanti al porto di Bari - BufoGiulio : Pescherecci fermi ormai da una settimana, in Puglia, contro il caro gasolio. Oggi la protesta, che già nei giorni s… -

Protesta questa mattina da parte dei pescatori del comparto marittimo di Manfredonia (Foggia) a causa del. Da una settimana circa 200 pescherecci non escono in mare per protestare contro l'aumento del costo del carburante. I pescatori e gli armatori hanno posizionato le proprie imbarcazioni ...ANCONA - Pescherecci fermi per protesta contro il. E sulle tavole dei ristoranti mancano alcuni dei prodotti tipici del nostro mare, come le sogliole o gli scampi. Mentre ombrine, mormore e i tagli per la tipica frittura dell'Adriatico ...Protesta questa mattina da parte dei pescatori del comparto marittimo di Manfredonia (Foggia) a causa del caro gasolio. Da una settimana circa 200 pescherecci non escono in mare per protestare contro ...Ieri mattina la protesta dei pescatori di Porto Garibaldi e Goro nel molo di Ravenna, striscioni di rabbia e appelli alle istituzioni ...