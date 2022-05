Caos finale Champions, UEFA nella bufera: «Che vergogna!» (Di sabato 28 maggio 2022) . Gravi disordini prima del fischio d’inizio Succede di tutto al di fuori dello Stade de France prima della finale di Champions: tifosi senza biglietto, carichi della polizia, lacrimogeni e spray urticanti. Disordini che hanno portato a un sensibile ritardo del fischio d’inizio. Sui social si è scatenata l’indignazione di addetti ai lavori e tifosi di tutto il mondo, sconcertati dall’organizzazione della sicurezza da parte della UEFA. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 maggio 2022) . Gravi disordini prima del fischio d’inizio Succede di tutto al di fuori dello Stade de France prima delladi: tifosi senza biglietto, carichi della polizia, lacrimogeni e spray urticanti. Disordini che hanno portato a un sensibile ritardo del fischio d’inizio. Sui social si è scatenata l’indignazione di addetti ai lavori e tifosi di tutto il mondo, sconcertati dall’organizzazione della sicurezza da parte della. L'articolo proviene da Calcio News 24.

