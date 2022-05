Canone Rai, si paga se non si ha la tv? La legge è chiara (Di sabato 28 maggio 2022) Nell’ultimo periodo un gran numero di italiani sta cercando di capire se dovrà pagare il Canone Rai pur non possedendo un televisore. Scopriamo di più Il Canone Rai è una delle tasse più odiate e temute dagli italiani. Come sappiamo in base alla normativa emessa dall’Agenzia delle Entrate il Canone Rai “è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo, si paga una sola volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione”, pagamento del Canone Rai (WebSource)Attualmente il prezzo ammonta a circa 90 euro annui e a partire dal 2016 la tassa è inclusa direttamente nella bolletta dei fornitori di luce e gas. Queste indicazioni però a quanto pare a partire da gennaio 2023, ... Leggi su vesuvius (Di sabato 28 maggio 2022) Nell’ultimo periodo un gran numero di italiani sta cercando di capire se dovràre ilRai pur non possedendo un televisore. Scopriamo di più IlRai è una delle tasse più odiate e temute dagli italiani. Come sappiamo in base alla normativa emessa dall’Agenzia delle Entrate ilRai “è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo, siuna sola volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione”,mento delRai (WebSource)Attualmente il prezzo ammonta a circa 90 euro annui e a partire dal 2016 la tassa è inclusa direttamente nella bolletta dei fornitori di luce e gas. Queste indicazioni però a quanto pare a partire da gennaio 2023, ...

