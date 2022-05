Canoa: Europei slalom, oro per Stefanie Horn e argento per Giovanni De Gennaro (Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag. - (Adnkronos) - Esordio scintillante per la nazionale italiana di Canoa slalom agli Europei di Liptovsky Mikulas, in Slovacchia, con la medaglia d'oro di Stefanie Horn e l'argento di Giovanni De Gennaro. Gli azzurri guidati dal direttore tecnico Daniele Momenti erano al debutto stagionale e nella prime due gare che assegnavano il titolo europeo sono andati subito a segno. Stefanie Horn ha sfoderato una discesa praticamente perfetta conquistando la medaglia d'oro, in uno storico ex aequo, con l'atleta di casa Eliska Mintalova nel K1. In ritardo di 0.75 al primo intermedio e di 1.47 al secondo, l'azzurra ha recuperato il divario con una finale di gara in crescendo, chiudendo con un percorso netto in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag. - (Adnkronos) - Esordio scintillante per la nazionale italiana diaglidi Liptovsky Mikulas, in Slovacchia, con la medaglia d'oro die l'diDe. Gli azzurri guidati dal direttore tecnico Daniele Momenti erano al debutto stagionale e nella prime due gare che assegnavano il titolo europeo sono andati subito a segno.ha sfoderato una discesa praticamente perfetta conquistando la medaglia d'oro, in uno storico ex aequo, con l'atleta di casa Eliska Mintalova nel K1. In ritardo di 0.75 al primo intermedio e di 1.47 al secondo, l'azzurra ha recuperato il divario con una finale di gara in crescendo, chiudendo con un percorso netto in ...

