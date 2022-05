Candreva si è sposato! Al matrimonio anche Icardi e Wanda Nara

(Di sabato 28 maggio 2022) Fiori d'arancio per Antonio. Il calciatore della Sampdoria ha sposato la compagna Allegra Luna con una doppia cerimonia. Civile a Milano con il sindaco Sala, successivamente il rito ...

Advertising

sportli26181512 : #Candreva si è sposato! Al matrimonio anche #Icardi e #WandaNara: Il giocatore della Sampdoria è convolato a nozze… - jumptarvo : sto piangendo si è sposato candreva e ha fatto un ballo trashissimo con la moglie - vale19811 : RT @TuttoSampdoria1: #Sampdoria, il blucerchiato #Candreva si è sposato con la compagna Luna - TuttoSampdoria1 : #Sampdoria, il blucerchiato #Candreva si è sposato con la compagna Luna - LI_Palembang : Social, l’ex Lazio Candreva si è sposato (FOTO) -

Fiori d'arancio per Antonio. Il calciatore della Sampdoria hala compagna Allegra Luna con una doppia cerimonia. Civile a Milano con il sindaco Sala, successivamente il rito religioso a Roma, nella Chiesa Maria ...Il post su Facebook Persi tratta delle seconde nozze : il calciatore, infatti, è statodal 2010 al 2013 con Valentina Biancifiori, dalla quale ha avuto la primogenita Bianca. 2 ...Seconde nozze per il giocatore della Sampdoria dopo il divorzio da Valentina, che gli ha dato la primogenita Bianca ...Fiori d'arancio per Antonio Candreva. Il calciatore della Sampdoria ha sposato la compagna Allegra Luna con una doppia cerimonia. Civile a Milano con il sindaco Sala, successivamente il rito religioso ...