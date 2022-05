Camila Giorgi vede la top-20 del ranking WTA! Quante posizioni ha guadagnato con gli ottavi al Roland Garros? Le proiezioni (Di sabato 28 maggio 2022) Oggi il Roland Garros 2022 di tennis ha visto la vittoria al terzo turno di Camila Giorgi: l’azzurra sulla terra battuta a Parigi ha finora incamerato 240 punti nel ranking WTA. Prosegue così per Giorgi il secondo Slam giocato in stagione: l’azzurra al momento nel ranking virtuale è 25ma, mentre in quello ufficiale rilasciato lunedì 23 maggio era 30ma. L’azzurra nel ranking si porta a quota 1753, ed in questo momento andrebbe a migliorare il best ranking (era stata al massimo 26ma): per avvicinare la top 20 servirà la vittoria agli ottavi, che la proietterebbero al 22° posto virtuale, a quota 1943, dato che il prossimo turno mette in palio altri 190 punti. proiezioni CLASSIFICA WTA ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Oggi il2022 di tennis ha visto la vittoria al terzo turno di: l’azzurra sulla terra battuta a Parigi ha finora incamerato 240 punti nelWTA. Prosegue così peril secondo Slam giocato in stagione: l’azzurra al momento nelvirtuale è 25ma, mentre in quello ufficiale rilasciato lunedì 23 maggio era 30ma. L’azzurra nelsi porta a quota 1753, ed in questo momento andrebbe a migliorare il best(era stata al massimo 26ma): per avvicinare la top 20 servirà la vittoria agli, che la proietterebbero al 22° posto virtuale, a quota 1943, dato che il prossimo turno mette in palio altri 190 punti.CLASSIFICA WTA ...

Eurosport_IT : É QUI LA FESTAAAAAAA! ?? Camila Giorgi è agli ottavi di finale del Roland Garros! ?? #EurosportTENNIS |… - FiorinoLuca : CAMILA SHOW! ?????? Camila #Giorgi supera Aryna #Sabalenka e raggiunge per la prima volta in carriera gli ottavi di f… - Eurosport_IT : Ora tutti a sostenere la nostra Camila! ?? #EurosportTENNIS | #RolandGarros | #RG22 | #Giorgi - Fprime86 : RT @GeorgeSpalluto: CAMILAAAAAAAAAAAAA! Giorgi negli ottavi al Roland Garros per la prima volta in carriera! 4° Ottavo di finale Slam per C… - zan62 : Strepitosa Camila! Va agli ottavi strapazzando una top ten. Grande! ?????? #Giorgi -