Camila Giorgi-Sabalenka, Roland Garros 2022 in DIRETTA: sfida proibitiva per l’azzurra, serve l’impresa (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE scritta del match di terzo turno del Roland Garros 2022 tra Camila Giorgi e la bielorussa Aryna Sabalenka. Sono due i confronti diretti già disputati tra la marchigiana e la numero 7 del mondo, con l’azzurra sconfitta nel 2018 sulla terra rossa di Lugano, ma vincente sull’erba di Eastburne 2021 in un gran quarto di finale. Chi vince troverà agli ottavi una tra Rogers e Kasaktina. Giorgi, testa di serie numero 28 del tabellone parigino, è giunta ai French Open portandosi in dote solo sconfitte sulla terra rossa europea. La tennista di Macerata tuttavia ha ritrovato le sensazioni ottimali proprio sui campi del Roland ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE Buongiorno e benvenuti nellaLIVE scritta del match di terzo turno deltrae la bielorussa Aryna. Sono due i confronti diretti già disputati tra la marchigiana e la numero 7 del mondo, consconfitta nel 2018 sulla terra rossa di Lugano, ma vincente sull’erba di Eastburne 2021 in un gran quarto di finale. Chi vince troverà agli ottavi una tra Rogers e Kasaktina., testa di serie numero 28 del tabellone parigino, è giunta ai French Open portandosi in dote solo sconfitte sulla terra rossa europea. La tennista di Macerata tuttavia ha ritrovato le sensazioni ottimali proprio sui campi del...

