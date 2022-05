Camila Giorgi agli ottavi del Roland Garros: prossima avversaria e precedenti (Di sabato 28 maggio 2022) Camila Giorgi continua a stupire. Dopo la vittoria all’esordio contro la cinese Shuai Zhang e il successo al secondo turno contro la kazaka Yulia Putintseva, l’azzurra classe 1991 (testa di serie n.28) batte anche la kazaka Aryna Sabalenka (n.7 del seeding) con il punteggio di 4-6 6-1 6-0 e vola agli ottavi di finale del Roland Garros per la prima volta in carriera. Ad attenderla lunedì ci sarà l’insidioso ostacolo Daria Kasatkina. Per arrivare fino a questo punto del torneo, la russa, testa di serie numero 20, ha sconfitto al debutto la slovacca Rebecca Sramkova, al secondo turno la messicana Fernanda Contreras Gomez e oggi la statunitense Shelby Rogers. Tutte partite finite in due set. Tra l’italiana e la russa c’è soltanto un precedente: risale ai quarti di finale del WTA di ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022)continua a stupire. Dopo la vittoria all’esordio contro la cinese Shuai Zhang e il successo al secondo turno contro la kazaka Yulia Putintseva, l’azzurra classe 1991 (testa di serie n.28) batte anche la kazaka Aryna Sabalenka (n.7 del seeding) con il punteggio di 4-6 6-1 6-0 e voladi finale delper la prima volta in carriera. Ad attenderla lunedì ci sarà l’insidioso ostacolo Daria Kasatkina. Per arrivare fino a questo punto del torneo, la russa, testa di serie numero 20, ha sconfitto al debutto la slovacca Rebecca Sramkova, al secondo turno la messicana Fernanda Contreras Gomez e oggi la statunitense Shelby Rogers. Tutte partite finite in due set. Tra l’italiana e la russa c’è soltanto un precedente: risale ai quarti di finale del WTA di ...

