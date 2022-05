Calciomercato Napoli, si complica il rinnovo di Koulibaly: alla finestra anche la Juventus (Di sabato 28 maggio 2022) Kalidou Koulibaly Napoli, 28 maggio 2022 - Da nuovo capitano in pectore a possibile partente nella stessa sessione di mercato di Lorenzo Insigne : è il destino che potrebbe toccare a Kalidou Koulibaly ... Leggi su quotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Kalidou, 28 maggio 2022 - Da nuovo capitano in pectore a possibile partente nella stessa sessione di mercato di Lorenzo Insigne : è il destino che potrebbe toccare a Kalidou...

Advertising

GiovaAlbanese : Fiducia sul rinnovo di #DeLigt, anche per volontà del calciatore: prolungamento e nuova clausola intorno agli 80 mi… - Gazzetta_it : Koulibaly, il Napoli offre solo la metà per il rinnovo: sarà divorzio #calciomercato - DiMarzio : .@sscnapoli | Fissate per martedì le visite mediche di Mathías #Olivera - NCN_it : RAI – Perillo: “Koulibaly, weekend di lavoro con l’entourage per ADL ma serve clima più sereno” #Perillo… - SeEarn : RAI – Perillo: “Koulibaly, weekend di lavoro con l’entourage per ADL ma serve clima più sereno” #Perillo… -