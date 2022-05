Calciomercato Napoli, si allontana Gollini: vicino lo scambio con un altro club di Serie A (Di sabato 28 maggio 2022) Continuano a non essere chiare le strategie del Napoli per la porta azzurra. Il futuro di Ospina e Meret non è stato ancora definito: il primo vedrà il suo contratto scadere fra pochi giorni ma non si possono escludere colpi di scena su un suo rinnovo, mentre invece il secondo potrà liberarsi a parametro 0 l’anno prossimo ed è disposto a restare solo a patto di avere garanzie sulla sua titolarità. In questa incerta situazione, il ds Giuntoli continua a guardarsi in giro in cerca di profili in grado di rimpiazzare almeno uno dei due portieri dato che sembra improbabile una permanenza di entrambi. Foto: Getty Images- Pierluigi Gollini Gollini si allontana: Atalanta e Fiorentina lavorano allo scambio Fra i portieri accostati al Napoli di recente, si è parlato anche di ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 28 maggio 2022) Continuano a non essere chiare le strategie delper la porta azzurra. Il futuro di Ospina e Meret non è stato ancora definito: il primo vedrà il suo contratto scadere fra pochi giorni ma non si possono escludere colpi di scena su un suo rinnovo, mentre invece il secondo potrà liberarsi a parametro 0 l’anno prossimo ed è disposto a restare solo a patto di avere garanzie sulla sua titolarità. In questa incerta situazione, il ds Giuntoli continua a guardarsi in giro in cerca di profili in grado di rimpiazzare almeno uno dei due portieri dato che sembra improbabile una permanenza di entrambi. Foto: Getty Images- Pierluigisi: Atalanta e Fiorentina lavorano alloFra i portieri accostati aldi recente, si è parlato anche di ...

Advertising

GiovaAlbanese : Fiducia sul rinnovo di #DeLigt, anche per volontà del calciatore: prolungamento e nuova clausola intorno agli 80 mi… - Gazzetta_it : Idea Milan: De Ketelaere (ma costa più di Berardi). Deulofeu affare per il Napoli #calciomercato La borsa di Pedullà - SkySport : Napoli, Mathias Olivera sarà il 15° giocatore uruguaiano della storia azzurra #SkySport #Oliveira #Napoli… - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Il Napoli ha fissato una deadline per l’eventuale cessione di Victor Osimhen - LeBombeDiVlad : ???? #Bologna, #Schouten e #Dominguez sono incedibili ?? Sul calciatore olandese è vivo l'interesse di #Napoli e… -