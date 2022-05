Calciomercato Napoli, Giuntoli lavora sugli esterni: due nomi dalla Serie A (Di sabato 28 maggio 2022) Il campionato 2021-2022 ha visto trionfare il Milan all’ultima giornata sui rivali dell’Inter, in una volata Scudetto combattuta fino all’ultima giornata. Rossoneri e nerazzurri hanno dato vita ad un finale thriller che ha tenuto tutti sulle spine fino alla fine con una corsa a due mozzafiato. Il Napoli non ha tenuto il passo dei rivali, pur essendo in lotta fino a fine aprile. Gli azzurri hanno comunque raggiunto agevolmente l’obiettivo stagionale, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League. Cristiano Giuntoli avrà quindi il compito di rinforzare una rosa già competitiva, trovando i giusti jolly per il prossimo Calciomercato. Tanti nomi sono stati accostati ai partenopei, che hanno già acquistato Kvaratskhelia e Olivera. Juventus’ Italian forward Federico Bernardeschi celebrates after opening the ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 28 maggio 2022) Il campionato 2021-2022 ha visto trionfare il Milan all’ultima giornata sui rivali dell’Inter, in una volata Scudetto combattuta fino all’ultima giornata. Rossoneri e nerazzurri hanno dato vita ad un finale thriller che ha tenuto tutti sulle spine fino alla fine con una corsa a due mozzafiato. Ilnon ha tenuto il passo dei rivali, pur essendo in lotta fino a fine aprile. Gli azzurri hanno comunque raggiunto agevolmente l’obiettivo stagionale, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League. Cristianoavrà quindi il compito di rinforzare una rosa già competitiva, trovando i giusti jolly per il prossimo. Tantisono stati accostati ai partenopei, che hanno già acquistato Kvaratskhelia e Olivera. Juventus’ Italian forward Federico Bernardeschi celebrates after opening the ...

GiovaAlbanese : Fiducia sul rinnovo di #DeLigt, anche per volontà del calciatore: prolungamento e nuova clausola intorno agli 80 mi… - Gazzetta_it : Idea Milan: De Ketelaere (ma costa più di Berardi). Deulofeu affare per il Napoli #calciomercato La borsa di Pedullà - DiMarzio : .@sscnapoli | Fissate per martedì le visite mediche di Mathías #Olivera - Eurosport_IT : Nuove idee di mercato per le big ??? L'edicola del #28maggio ?? - SiamoPartenopei : L'Empoli vuole riscattare Luperto, Gazzetta: ecco quanto dovrà versare al Napoli -