Calciomercato Milan – Ufficiale la cessione di Hauge all'Eintracht

Le ultime news sul Calciomercato del Milan: Jens Petter Hauge è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Eintracht Francoforte

Hauge dal Milan all'Eintracht Francoforte: ufficiale il riscatto. Le news di calciomercato

I numeri di Hauge in rossonero

Hauge saluta così a titolo definitivo il Milan, dove era arrivato nell'estate del 2020.

Milan, UFFICIALE: Hauge è dell'Eintracht Francoforte, le cifre

La notizia era già nell'aria da tempo, ma ora è arrivata la conferma ufficiale da parte del Milan: Hauge è diventato un calciatore di proprietà dell'Eintracht Francoforte.