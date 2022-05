Calciomercato Juve – Contattato l’agente di Muriel | ecco i dettagli

Advertising

GiovaAlbanese : La #Juventus ha valutato negli ultimi mesi #Romagnoli, che pare destinato alla Lazio. Gli è stato proposto #Acerbi,… - Gazzetta_it : Come vice Vlahovic ora spunta Muriel: il piano Juve #calciomercato - Gazzetta_it : Conte, doppia beffa a Inter e Juve: Perisic verso il Tottenham - TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, assalto decisivo per Di Maria: oggi l’incontro a Parigi #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic… - TuttoJuve24 : Juventus, scatto Di Maria: la concorrenza si defila #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA -

Scongiurato l'approdo al Wanda Metropolitano, laè pronta ad accogliere il Fideo.Lapensa ad Arnautovic o Milik come vice Vlahovic, mentre il Napoli rischia di perdere Koulibaly. Nella GALLERY le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, sabato 28 maggio 2022. vai alla ... Calciomercato Juve: ritorno di fiamma per Milik! Alla festa hanno partecipato grandi nomi del presente e del passato delle due squadre, per la gioia dei tanti tifosi accorsi all'evento.Può saltare uno degli affari più discussi delle ultime settimane in ambito internazionale: la Juventus osserva il caso De Jong ...