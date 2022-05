Calciomercato Inter | Lukaku bussa alla porta dei nerazzurri | le ultime

Advertising

GiovaAlbanese : Tra le idee di #Conte (che rimane al #Tottenham) c'è #Perisic. Il croato deve ancora dare una risposta all'#Inter s… - Gazzetta_it : Mkhitaryan all'Inter, ci siamo! Ha deciso, lascia la Roma - cmdotcom : In ginocchio da te! #Lukaku vuole tornare all'#Inter con l'ingaggio dimezzato: chiesto e ottenuto l'incontro con… - cuchu09776830 : Sarà dovuto al fatto che ho una certa età ma, sta cosa del calciomercato non mi esalta granché. Ogni anno giocator… - TUTTOJUVE_COM : Gazzetta - Caccia a Bremer, lotta con Milan e Inter -

Conte lo conosce bene - avendolo allenato all'- e oltre a tanti giovani, vuole adesso qualche giocatore già pronto per la prossima stagione. Il Tottenham è, beffa Marotta: l'irruzione per Perisic che fa saltare il banco, e che rappresenta una doccia gelata per i nerazzurri. Archiviata una stagione che ha comunque regalato due trofei ...Elliott non commenta l’intervista alla Gazzetta di Maldini, preferisce non alimentare le polemiche e non rovinare la festa. I nuovi acquirenti di RedBird non hanno gradito ...Juventus, Inter, Roma, Empoli: c’è molto del meglio del calcio italiano a Senigallia, dove domani si assegna lo scudetto del calcio categoria under 14. Sul campo in sintetico del Goffredo Bianchelli i ...