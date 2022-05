Calcio: Luca Percassi, 'Tony D'Amico nuovo direttore sportivo dell'Atalanta' (Di sabato 28 maggio 2022) Bergamo, 28 mag. - (Adnkronos) - "Tony D'Amico sarà il nuovo direttore sportivo, lavorerà fianco a fianco con Lee Congerton, responsabile dello sviluppo internazionale dall'area sport". Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha confermato che il nuovo ds nerazzurro sarà Tony D'Amico durante la conferenza stampa d'addio di Giovanni Sartori: "Ribadisco che stiamo lavorando a testa bassa per fare un'Atalanta forte e competitiva. Preciso che su Sartori la scelta è stata solo della società", ha aggiunto Percassi. Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) Bergamo, 28 mag. - (Adnkronos) - "D'sarà il, lavorerà fianco a fianco con Lee Congerton, responsabileo sviluppo internazionale dall'area sport"., amministratore delegato, ha confermato che ilds nerazzurro saràD'durante la conferenza stampa d'addio di Giovanni Sartori: "Ribadisco che stiamo lavorando a testa bassa per fare un'forte e competitiva. Preciso che su Sartori la scelta è stata soloa società", ha aggiunto

