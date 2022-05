Calcio, la Premier League rimarrà su Sky e NOW per le prossime tre stagioni (Di sabato 28 maggio 2022) Dopo aver raccontato il trionfo del Manchester City nel campionato inglese 2021/2022 con il duello emozionante contro il Liverpool risolto solo all’ultimo istante, Sky annuncia un accordo con la Premier League in esclusiva: su Sky e in streaming su NOW le stagioni 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 del campionato inglese. Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky: “Siamo orgogliosi di poter annunciare questo accordo. La Premier League rimarrà anche per le prossime stagioni su Sky, confermandosi uno dei pilastri della nostra offerta calcistica. Continueremo ad offrire ai nostri abbonati, in esclusiva, il campionato più prestigioso al mondo, con calciatori, tecnici, stadi e atmosfere che rendono il livello della Premier ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Dopo aver raccontato il trionfo del Manchester City nel campionato inglese 2021/2022 con il duello emozionante contro il Liverpool risolto solo all’ultimo istante, Sky annuncia un accordo con lain esclusiva: su Sky e in streaming su NOW le2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 del campionato inglese. Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky: “Siamo orgogliosi di poter annunciare questo accordo. Laanche per lesu Sky, confermandosi uno dei pilastri della nostra offerta calcistica. Continueremo ad offrire ai nostri abbonati, in esclusiva, il campionato più prestigioso al mondo, con calciatori, tecnici, stadi e atmosfere che rendono il livello della...

