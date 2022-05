Calcio: Champions League, l'albo d'oro della competizione (Di sabato 28 maggio 2022) Parigi, 28 mag. - (Adnkronos) - Il Real Madrid di Ancelotti batte il Liverpool allo Stade de France e vince la sua quattordicesima Champions League, staccando ulteriormente il Milan secondo a quota 7. Questo l'albo d'oro della competizione più prestigiosa d'Europa: 14 Real Madrid (17 finali); 7 Milan (11); 6 Liverpool (10); 6 Bayern Monaco (11); 5 Barcellona (8); 4 Ajax (6); 3 Inter (5); 3 Manchester United (5); 2 Chelsea (3); 2 Benfica (7); 2 Juventus (9); 2 Nottingham Forest (2); 2 Porto (2); 1 Borussia Dortmund (2); 1 Celtic FC (2); 1 Amburgo (2); 1 Steaua Bucare?t (2); 1 Marsiglia (2); 1 Borussia Dortmund (2); 1 Feyenoord (1); 1 Aston Villa (1); 1 PSV Eindhoven (1); 1 Stella Rossa (1). Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) Parigi, 28 mag. - (Adnkronos) - Il Real Madrid di Ancelotti batte il Liverpool allo Stade de France e vince la sua quattordicesima, staccando ulteriormente il Milan secondo a quota 7. Questo l'd'oropiù prestigiosa d'Europa: 14 Real Madrid (17 finali); 7 Milan (11); 6 Liverpool (10); 6 Bayern Monaco (11); 5 Barcellona (8); 4 Ajax (6); 3 Inter (5); 3 Manchester United (5); 2 Chelsea (3); 2 Benfica (7); 2 Juventus (9); 2 Nottingham Forest (2); 2 Porto (2); 1 Borussia Dortmund (2); 1 Celtic FC (2); 1 Amburgo (2); 1 Steaua Bucare?t (2); 1 Marsiglia (2); 1 Borussia Dortmund (2); 1 Feyenoord (1); 1 Aston Villa (1); 1 PSV Eindhoven (1); 1 Stella Rossa (1).

Advertising

Gazzetta_it : Bremer, Sanches, Zaniolo: ecco la lista di Maldini per un Milan da Champions - Gazzetta_it : Ancelotti, come te nessuno mai: quarta Champions per Carlo, il Real Madrid batte il Liverpool ed è campione d'Europ… - repubblica : Camavinga, l'ex rifugiato che giocherà la finale di Champions [di Francesco Carci] - sportface2016 : #Liverpool-#RealMadrid 0-1, Davide #Ancelotti: “Amiamo il Real come il #Milan” - teletext_ch_it : Calcio: il Real conquista la Champions -