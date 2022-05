Calcio | Champions League | inizio finale Liverpool-Real posticipato alle 21 30

(Di sabato 28 maggio 2022) Parigi, 28 mag. - (Adnkronos) -Madrid esono appena rientrate in campo per un nuovo riscaldamento, ma il fischio d'delladicontinua a slittare. Visti i disagi fuori dallo stadio nel far entrare i tifosi, a Saint-Denis non si giocherà prima delle 21.30.

PARIGI - L'inizio della finale di Champions League è slittato di 30 minuti per il caos che si è scatenato agli ingressi a Saint - Denis: l'entrata dei tifosi del Liverpool si è complicata per la creazione di due imbuti che hanno rallentato l'ingresso. Mezz'ora di ritardo per il calcio d'inizio della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. Inizialmente l'avvio della partita era stato posticipato di un quarto d'ora, poi è stato ulteriormente ritardato.