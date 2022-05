Calcio | bambini costretti a cantare inno Roma | proteste dei genitori ' mio figlio laziale piangeva'

(Di sabato 28 maggio 2022), 28 mag. - (Adnkronos) - Polemiche a, nella scuola elementare Caterina Usai, in zona Talenti dove gli alunni sarebbero statia intonare l'dellain classe. Tra di loro non c'erano solo piccoli tifosi giallorossi, ma anche laziali. A denunciare l'episodio i. "Mioè della Lazio e», racconta un genitore. Nelle immagini, diventate in poche ore virali sui social, si vede la televisione dell'aula mostrare le immagini della squadra di José Mourinho e i, in piedi davanti allo schermo,a squarcia gola davanti alle maestre.

È quanto pensano i genitori di alcunidi una scuola di Roma, arrabbiatissimi perché la maestra avrebbe fatto cantare ai figli, in classe, l'inno giallorosso. E, non essendo tutti romanisti, ......acrobatici lungo la discesa dalle pareti dell'Ospedale di Sassuolo per far visita ai...00 - Esibizione di boxe con l'Uomo Tigre - Piazza Garibaldi Ore 10:00 - Sassuolo: giochi in ... Inter Campus e L'abilità: obiettivo comune, il calcio inclusivo! Roma, 28 mag. - Polemiche a Roma, nella scuola elementare Caterina Usai, in zona Talenti dove gli alunni sarebbero stati costretti a intonare l'inno della Roma ...