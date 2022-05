Cagliari | partito il toto nomi per la panchina | Giulini ha un’idea

(Di sabato 28 maggio 2022) Ildopo la retrocessione in Serie B dovrà fare delle valutazioni soprattutto per lailIldeve ripartire dopo la retrocessione e importante è la scelta dell’allenatore per la prossima stagione di Serie B.ilin casa rossoblù, mahaben chiara. Secondo La Gazzetta dello Sport il profilo ideale per la dirigenza sarebbe Sottil dell’Ascoli. Sullo sfondo diversida Andreazzoli fino a Rastelli, oppure le alternative Pecchia (molto vicino al Parma) e Iachini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

