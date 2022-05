Buon compleanno Kylie Minogue | la stella del pop nel mondo

Leggi su velvetmag

(Di sabato 28 maggio 2022) Fin da subito si è imposta nel panorama pop mondiale come una delle cantanti di maggior successo e sulla stessa scia ha continuato anche nel resto della sua carriera.si è affermata come unadel pop e continua a cavalcare l’onda del successo. Nata nel 1989 da padre irlandese e madre britannica, fin da subitoindividua la sua passione per la musica e decide con l’appoggio di sua sorella ad iniziare la carriera canora. Il suo debutto come cantante è però in Australia, lontano dai suoi affetti. Ma con il tempo l’artista riesce ad allargare i consensi anche oltreoceano, fino a Londra. InstagramIl suo primo album è un mix tra teen-pop e stile dance, che ancora oggi accompagna i suoi brani. E visto il successo riscontrato nel pubblico decide di intraprendere la carriera di ...