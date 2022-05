Bonus psicologo | il ministro Speranza ha comunicato la decisione del governo Di cosa si tratta

(Di sabato 28 maggio 2022) Negli ultimi giorni, come è stato annunciato, si è deciso per un aiuto con il quale verrà elargita una somma di denaro per chi si rivolge a uno specialista. Si… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Corriere : Bonus psicologico, firmato il decreto. Speranza: «Salute mentale, tema di questo tempo» - fattoquotidiano : “Ho firmato oggi il decreto che attiva il bonus psicologico finanziato dal Parlamento con 10 milioni di euro', ecco… - SkyTG24 : Bonus psicologico, ministro Speranza firma decreto: 'È un primo passo' - Anna302478978 : RT @Corriere: Bonus psicologico, firmato il decreto. Speranza: «Salute mentale, tema di questo tempo» - DellaLaga : @PBerizzi Devi approfittare del bonus psicologo. É un consiglio, così potrai curare qualche paranoia -

'Grande soddisfazione per la firma del decreto che attiva il. Una misura necessaria e giusta voluta fortemente dal PD alla luce dell'emergenza sanitaria che abbiamo affrontato in questi due anni. Un primo segnale di risposta per tutti quei ...2022, si potrà avere un rimborso fino a 600 euro all'anno. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha appena firmato il decreto che fa partire il sostegno, 'finanziato dal Parlamento ...Approvata la misura che consentirà ai cittadini di usare un voucher per sostenere le spese della terapia. Approvata la misura da parte del ministro Speranza: 'Ho firmato oggi il decreto che attiva il ...Roma, 27 mag. (Adnkronos Salute) - "Ho firmato oggi il decreto che attiva il bonus psicologico finanziato dal Parlamento con 10 milioni di euro. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possib ...