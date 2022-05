Bonus psicologo fino a 600 euro | ecco come funziona e a chi spetta - GUIDA

Advertising

fino a 600 euro, ecco come funziona e a chi spetta - GUIDA Ilpsicologico diventa realtà e potrà presto essere richiesto: ne avrà diritto, per terapie piscologiche, chi ha un ...Il ministro della salute Roberto Speranza ha firmato il. Lo ha annunciato con un post su Facebook: "Ho firmato il decreto che attiva il "psicologico" finanziato dal Parlamento con 10 milioni di euro. Dopo la pubblicazione in Gazzetta ...Il bonus psicologico diventa realtà e potrà presto essere richiesto: ne avrà diritto, per terapie piscologiche, chi ha un Isee fino a 50mila euro ed è previsto un contributo fino a 600 euro l’anno.Il Ministro della Salute ha annunciato su Twitter l'approvazione definitiva del bonus psicologo. Nel decreto sono previsti i destinatari e le modalità per richiederlo: ecco cosa fare.