Bonus Psicologo 2022, firmato il decreto: disponibile per chi ha ISEE fino a 50mila euro. Ecco come richiederlo (Di sabato 28 maggio 2022) “La salute mentale è uno dei grandi temi di questo momento”. Queste le parole del Ministro della Salute Speranza che, finalmente, ieri ha firmato il decreto che attiva il Bonus psicologico. Mai come questo periodo si è sentita la necessità di affiancarsi a professionisti che possono aiutare tantissime persone a comprendere ciò che sta accadendo. Un periodo storico stressante, imprevedibile e che cambia continuamente. La firma di questo decreto “è un primo passo” verso la consapevolezza di quanto la salute mentale sia importante. Di seguito tutte le informazioni su come richiederlo. Bonus Psicologo 2022 Il Parlamento ha stanziato 10 milioni di euro per finanziare il Bonus ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 28 maggio 2022) “La salute mentale è uno dei grandi temi di questo momento”. Queste le parole del Ministro della Salute Speranza che, finalmente, ieri hailche attiva ilpsicologico. Maiquesto periodo si è sentita la necessità di affiancarsi a professionisti che possono aiutare tantissime persone a comprendere ciò che sta accadendo. Un periodo storico stressante, imprevedibile e che cambia continuamente. La firma di questo“è un primo passo” verso la consapevolezza di quanto la salute mentale sia importante. Di seguito tutte le informazioni suIl Parlamento ha stanziato 10 milioni diper finanziare il...

