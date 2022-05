Bonus psicologo 2022 | come funziona | dove richiederlo

Leggi su italiasera

(Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) –, firmato il decreto. ma? Il ministro della Salute, Roberto Speranza, fa sapere che è stato “finanziato dal Parlamento con 10 milioni di euro” e che “dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile, per chi ha un Isee fino a 50mila euro, richiedere un contributo da utilizzare presso psicologi iscritti all’albo”.spiega Studio Cataldi ilper l’assistenza psicologica è un contributo fino a 600 euro per ogni cittadino che abbia un reddito inferiore ai 50mila euro annui e abbia la necessità di pagarsi le sedute di psicoterapia. “Le domande dovranno essere presentate all’Inps nei termini che verranno indicati entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale – spiega Studio ...