Boiler Summer Cup, TikTok rimuove i video (Di sabato 28 maggio 2022) TikTok si impegna “con la massima serietà per promuovere un posto accogliente e sicuro dove le persone possano condividere la propria creatività. Le nostre Linee Guida della Community esplicitano in modo chiaro che non tolleriamo contenuti che promuovono bullismo o molestie e abbiamo rimosso i video che violano queste linee guida. Nonostante non abbiamo evidenza che la ‘Boiler Summer Cup’ sia un trend diffuso sulla piattaforma, il nostro team dedicato alla sicurezza continua a monitorare attentamente e rimuoverà qualunque contenuto dovesse risultare in violazione”. È quanto hanno fatto sapere da TikTok in merito alle polemiche sorte in questi giorni per la ‘Boiler Summer Cup’, ovvero video con contenuti di bullismo, body shaming e ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 28 maggio 2022)si impegna “con la massima serietà per promuovere un posto accogliente e sicuro dove le persone possano condividere la propria creatività. Le nostre Linee Guida della Community esplicitano in modo chiaro che non tolleriamo contenuti che promuovono bullismo o molestie e abbiamo rimosso iche violano queste linee guida. Nonostante non abbiamo evidenza che la ‘Cup’ sia un trend diffuso sulla piattaforma, il nostro team dedicato alla sicurezza continua a monitorare attentamente erà qualunque contenuto dovesse risultare in violazione”. È quanto hanno fatto sapere dain merito alle polemiche sorte in questi giorni per la ‘Cup’, ovverocon contenuti di bullismo, body shaming e ...

