Bimbi 'costretti' a cantare l'inno della Roma a scuola: si scatena la rivolta dei laziali (Di sabato 28 maggio 2022) La vittoria della Roma in Conference League arriva anche in una scuola elementare Romana e suscita polemiche. I piccoli alunni della Caterina Usai di Roma, in zona Talenti, come racconta Repubblica.it corredando il testo con un video, sarebbero stati costretti a intonare l'inno della squadra in classe dalla maestra. Ma tra di loro non c'erano solo piccoli tifosi giallorossi, bensì anche laziali, ...

