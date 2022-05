Berlusconi ricorda spirito Pratica di Mare: ”Ho fatto incontrare Putin e Bush” (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – “Venti anni fa il vertice di Pratica di Mare. Rivendico con orgoglio di aver dato all’Italia un ruolo da protagonista nella politica estera, in pieno accordo con i nostri alleati dell’Occidente, portando nel 2002 allo stesso tavolo George Bush e Vladimir Putin, gli Stati Uniti e la Federazione russa, per firMare il trattato che pose fine a più di cinquant’anni di guerra fredda”. Lo scrive sui social Silvio Berlusconi, postando una foto che lo ritrae con Vladimir Putin e George Bush Jr al vertice di Pratica di Mare del maggio 2002. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – “Venti anni fa il vertice didi. Rivendico con orgoglio di aver dato all’Italia un ruolo da protagonista nella politica estera, in pieno accordo con i nostri alleati dell’Occidente, portando nel 2002 allo stesso tavolo Georgee Vladimir, gli Stati Uniti e la Federazione russa, per firil trattato che pose fine a più di cinquant’anni di guerra fredda”. Lo scrive sui social Silvio, postando una foto che lo ritrae con Vladimire GeorgeJr al vertice dididel maggio 2002. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

infoitestero : Berlusconi ricorda spirito Pratica di Mare: ''Ho fatto incontrare Putin e Bush'' - Giordy39221323 : @GiuseppeConteIT Falso, mi ricorda la plasticità di Berlusconi. - BurtulPolastri : @Drittorovescio_ caprarica faccia di culo lui non si ricorda era in inghilterra...di letta non si ricorda ma di berlusconi si... - palanicola : RT @OGiannino: Poiché ITA ha memoria corta e ha scordato richiesta della banda Salvini di tangenti energetiche a Putin, grazie a Vittorio… - TovarishM5S : RT @matteoc1951: Il tg 1 rai della Maggioni ricorda Berlinguer con Letta e Rondolino ci mancava solo Berlusconi e il quadro era completo ht… -