Beautiful | anticipazioni 29 maggio | Douglas fa domande a Hope sulla scomparsa di Liam e la giovane gli spiega il motivo

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 28 maggio 2022)29: ci sarà una novità nella puntata di domani. Di che cosa si tratterà?: “Perchénon vive più con loro?” La novità di domani consisterà nel fatto che rivedremo. Il figlio di Thomas e Caroline vive ancora con, la quale però ha cacciato di casadopo il tradimento con Steffy. Il bambino, che ovviamente non sa nulla, chiede alla Logan jr perché suo marito non sia più lì e la figlia di Brooke e Deacon gli spiegherà con dolcezza che lei edevono stare lontani per un periodo. La risposta sarà soddisfacente? Brooke e Ridge riprendendono a discutere suBrooke e Ridge sono alla Forrester Creations e nei ...