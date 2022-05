Basket, Sergio Scariolo: “Belinelli bravissimo a farsi trovare pronto”. Marco Ramondino: “Serve essere più cinici” (Di sabato 28 maggio 2022) Una partita davvero complicata, quella che la Virtus Bologna ha portato a casa ieri sera contro Tortona. Gara-1 di semifinale scudetto mostra che la Bertram è viva e presente, e non vuole in alcun modo recitare la parte di una vittima sacrificale che non è, considerando la qualità espressa fin dall’inizio dell’annata. Dopo la conclusione del match Sergio Scariolo, in sala stampa, si è espresso così: “Partita durissima, vittoria importantissima con uno sforzo fondamentale alla fine. Abbiamo preso controllo dei rimbalzi tardi ma in tempo. Sono stati bravi a castigare i nostri errori negli ultimi secondi del possesso, nei momenti dove la concentrazione deve essere tenuta alta. In attacco al di là degli errori di mira abbiamo trovato tiri importanti, costruiti bene, con grande esecuzione dei blocchi e dei passaggi”. La proiezione però è ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Una partita davvero complicata, quella che la Virtus Bologna ha portato a casa ieri sera contro Tortona. Gara-1 di semifinale scudetto mostra che la Bertram è viva e presente, e non vuole in alcun modo recitare la parte di una vittima sacrificale che non è, considerando la qualità espressa fin dall’inizio dell’annata. Dopo la conclusione del match, in sala stampa, si è espresso così: “Partita durissima, vittoria importantissima con uno sforzo fondamentale alla fine. Abbiamo preso controllo dei rimbalzi tardi ma in tempo. Sono stati bravi a castigare i nostri errori negli ultimi secondi del possesso, nei momenti dove la concentrazione devetenuta alta. In attacco al di là degli errori di mira abbiamo trovato tiri importanti, costruiti bene, con grande esecuzione dei blocchi e dei passaggi”. La proiezione però è ...

