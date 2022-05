Basket, playoff Serie A1 2022: sold out il palazzetto per gara-3 Tortona-Bologna (Di sabato 28 maggio 2022) Prosegue la stagione da sogno di Tortona, che da neopromossa ha chiuso la regular season al quarto posto, ha raggiunto la finale di Coppa Italia ed ora è anche in semifinale play off. La risposta del pubblico non è mancata e, in occasione di gara-3 contro la Virtus Bologna, il PalaEnergica Paolo Ferraris è andato sold out. Sono terminati in pochi minuti i biglietti messi in vendita per la sfida di scena a Casale Monferrato. A comunicarlo è stata la società piemontese, spiegando come sia presso la sede del club che online i ticket per gara-3 – in programma martedì 31 maggio – siano andati presto esauriti. Nonostante la sconfitta in gara-1, la Bertram Derthona Tortona ha dimostrato di potersela giocare eccome anche contro un avversario forte come la Virtus. ... Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) Prosegue la stagione da sogno di, che da neopromossa ha chiuso la regular season al quarto posto, ha raggiunto la finale di Coppa Italia ed ora è anche in semifinale play off. La risposta del pubblico non è mancata e, in occasione di-3 contro la Virtus, il PalaEnergica Paolo Ferraris è andatoout. Sono terminati in pochi minuti i biglietti messi in vendita per la sfida di scena a Casale Monferrato. A comunicarlo è stata la società piemontese, spiegando come sia presso la sede del club che online i ticket per-3 – in programma martedì 31 maggio – siano andati presto esauriti. Nonostante la sconfitta in-1, la Bertram Derthonaha dimostrato di potersela giocare eccome anche contro un avversario forte come la Virtus. ...

