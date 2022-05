Baseball, Serie A 2022: Parma vince ancora, grande divertimento tra Grosseto e Horta (Di sabato 28 maggio 2022) Dopo il gustoso anticipo della settimana scorsa entra finalmente nel vivo la poule scudetto del Campionato di Serie A 2022 di Baseball. Oggi infatti, venerdì 27 maggio si sono disputati quattro incontri, dove non sono mancate chiaramente le emozioni. Tutto facile per la Fortitudo Bologna, abilissima a regolare senza particolari difficoltà il Torino imponendosi con il rotondo risultato di 6-1. Una gara messa subito in discesa nel primo inning, dove sono stati messi a referto tre sigilli, allungando poi di un’unità nel secondo. Altri due punti, siglati rispettivamente nel quarto e nel sesto turno (lo stesso in cui è arrivato anche l’unico punto di Torino), hanno quindi contribuito al risultato finale. Vittoria netta anche per Parma che, dopo aver vinto lo scontro inaugurale con San Marino, ha fatto suo anche il match con ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Dopo il gustoso anticipo della settimana scorsa entra finalmente nel vivo la poule scudetto del Campionato didi. Oggi infatti, venerdì 27 maggio si sono disputati quattro incontri, dove non sono mancate chiaramente le emozioni. Tutto facile per la Fortitudo Bologna, abilissima a regolare senza particolari difficoltà il Torino imponendosi con il rotondo risultato di 6-1. Una gara messa subito in discesa nel primo inning, dove sono stati messi a referto tre sigilli, allungando poi di un’unità nel secondo. Altri due punti, siglati rispettivamente nel quarto e nel sesto turno (lo stesso in cui è arrivato anche l’unico punto di Torino), hanno quindi contribuito al risultato finale. Vittoria netta anche perche, dopo aver vinto lo scontro inaugurale con San Marino, ha fatto suo anche il match con ...

Advertising

ilSaronno : Baseball serie C, ko del Saronno col Bollate - FIBSpress : Il #ConsiglioFederale #FIBS ha stabilito le procedure per play off e play out della Serie B e per i play off della… - WILCHE91 : RT @Moonsha72460823: Sempre della serie “ ne usciremo migliori “ ???? Rissa a colpi di mazze da baseball: picchiati al Caat due camionisti h… - Moonsha72460823 : Sempre della serie “ ne usciremo migliori “ ???? Rissa a colpi di mazze da baseball: picchiati al Caat due camionist… - CittadinoOnline : Baseball Serie C: turno di riposo per Siena, in campo l'Under 12 - -