Baru e Jessica Selassiè, finalmente escono allo scoperto: 'inchiodati' così (Di sabato 28 maggio 2022) Baru e Jessica Selassiè, dopo le varie vicissitudini avvenute durante il Grande Fratello Vip 6, ora sembrano essere diventati una coppia a tutti gli effetti. Ecco la foto che li incastra. I fan che hanno seguito la loro storia, e la particolare amicizia nata tra le mura della casa di Cinecittà, avevano sperato tanto di vederli assieme e, anche il conduttore Alfonso Signorini ci aveva creduto fin dall'inizio del programma. Beh, a quanto pare, ora sono stati tutti accontentati. Jessica-Selassie-e-Baru-Altranotizia-(Fonte: google)Dopo aver visto lo scatto del food blogger, il pubblico non ha più dubbi: Baru e Jessica Selassiè, secondo i fan, stanno ufficialmente insieme.

