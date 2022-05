Bancarotta con la società del boss Pillera | tre arresti a Catania - NOMI

Advertising

Agenzia ANSA

Sono indagati perfraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti,condotte aggravate dall'avere favorito il clan mafioso Pillera - Puntina . Nei loro confronti il Gip ...Sono indagati perfraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti,condotte aggravate dall'avere favorito il clan mafioso Pillera - Puntina. Nei loro confronti il Gip ha ... Bancarotta con società boss Pillera, tre arresti Gdf Catania - Sicilia Gli indagati rispondono di bancarotta fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, con condotte aggravate dall'avere favorito il clan mafioso ...Facebook Shares La Guardia di Finanza di Catania ha arrestato tre persone per bancarotta fraudolenta, sia patrimoniale che documentale, ed emissione di fatture per operazioni inesistenti,aggravate dal ...