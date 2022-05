Autopromotec - Tutte le sfide per il futuro dell' autoriparazione

Leggi su quattroruote

(Di sabato 28 maggio 2022) Ad2022, la fierain corso di svolgimento sino a domani al quartiere fieristico di Bologna, sono tantissime le innovazioni che il mondoa manutenzione e'aftermarket si trova ad affrontare, anche rispetto solo all'ultima edizione pre-pandemica del 2019. Le grandi trasformazioni che stanno sconquassando il mondo'auto, inevitabilmente influenzano anche il settore, dopo un anno, il 2021, in cui la spesa per l'acquisto e l'esercizio degli autoveicoli (autovetture, veicoli commerciali, veicoli industriali e autobus) è tornata a valere per oltre il 10% del Pilo scorso anno (il 10,2% per la precisione), per un valore di oltre 180 miliardi di euro. Anno in cui sono state ...