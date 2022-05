Atletica | Triveneto Meeting | Tortu brilla nei 100 metri | Tamberi si ferma a 2 15

(Di sabato 28 maggio 2022) Filippovince i 100aldi Trieste. Il campione olimpico della 4×100 ha chiuso la sua gara in 10.14, con una grande rimonta ai danni dell’ivoriano Cissé (10.19), che gli era scappato via nella prima metà di gara. Per l’azzurro delle Fiamme Gialle era il secondo impegno stagionale nei 100dopo il 10.24 di Nairobi, mentre al Golden Gala Pietro Mennea del 9 giugno sarà uno dei protagonisti dei 200. Condizioni climatiche sfavorevoli, invece, per Gianmarco. Il campione olimpico del salto in alto non fa meglio di 2,15, dieci centiin meno di quanto saltato sabato scorso in Diamond League a Birmingham. Per l’azzurro delle Fiamme Oro c’è soltanto il sesto posto, con un errore a 2,20 e due tentativi non ...

