Atletica: record italiano nel lancio del martello per Sara Fantini (Di sabato 28 maggio 2022) Lucca, 28 mag. - (Adnkronos) - Giornata da ricordare per il lancio del martello a Lucca: Sara Fantini stabilisce il record italiano con 74,38, superando dopo 17 anni il 73,59 realizzato da Ester Balassini a Bressanone nel 2005. La parmense dei Carabinieri, che lo scorso anno ha disputato la finale alle Olimpiadi di Tokyo, è scatenata al campo scuola Moreno Martini: si migliora di oltre un metro e settanta rispetto al personale ottenuto in inverno (72,61) e ne aggiunge 79 al primato nazionale, con una serie strepitosa che include anche un 74,29, un 73,53, un 72,06 e un 71,80. A poche settimane dai Mondiali di Eugene (15-24 luglio) e dagli Europei di Monaco di Baviera (15-21 agosto) la 24enne doppia figlia d'arte (papà Corrado “Cocco” Fantini, finalista olimpico del peso ... Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) Lucca, 28 mag. - (Adnkronos) - Giornata da ricordare per ildela Lucca:stabilisce ilcon 74,38, superando dopo 17 anni il 73,59 realizzato da Ester Balassini a Bressanone nel 2005. La parmense dei Carabinieri, che lo scorso anno ha disputato la finale alle Olimpiadi di Tokyo, è scatenata al campo scuola Moreno Martini: si migliora di oltre un metro e settanta rispetto al personale ottenuto in inverno (72,61) e ne aggiunge 79 al primato nazionale, con una serie strepitosa che include anche un 74,29, un 73,53, un 72,06 e un 71,80. A poche settimane dai Mondiali di Eugene (15-24 luglio) e dagli Europei di Monaco di Baviera (15-21 agosto) la 24enne doppia figlia d'arte (papà Corrado “Cocco”, finalista olimpico del peso ...

Advertising

TV7Benevento : Atletica: record italiano nel lancio del martello per Sara Fantini - - abuongi : #Atletica Women hammer italian record in Lucca: Sara Fantini, finalist @Tokyo2020, at 74.38 In una giorno straricc… - Gazzetta_it : Fantini, dopo 17 anni una martellata da record italiano: 74.38 #atletica - sportface2016 : #Atletica, Sara #Fantini realizza il record italiano nel martello: al Lucca firma un incredibile 74,38 - rada_maja : RT @RSIsport: ?????? Simon Ehammer non smette di stupire: salto in lungo da 8,45m, record svizzero disintegrato e miglior prestazione mondiale… -