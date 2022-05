Atletica oggi | Coppa Europa 10000 metri 2022 | orari | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di sabato 28 maggio 2022) Nel tardo pomeriggio di, sabato 28 maggio, il comune francese di Pacé aprirà le porte ai mezzofondisti più forti del continente per ladei. L’Italia vanta ambizioni di podio sia al maschile che al femminile ed è reduce dall’argento conquistato l’anno scorso dalle nostre rappresentanti. Pesa come un macigno il forfait di Iliass Aouani (Fiamme Azzurre), costretto a rinunciare alla trasferta per un risentimento al tendine d’Achille. Il Bel Paese si affiderà al Campione Italiano in carica Pietro Riva per trascinare la squadra, mentre fra le donne il punto di riferimento è Giovanna Epis. Lo stadio di Chasseboeuf della località bretone, sita alle porte di Rennes, accoglierà l’evento anche nelle prossime due edizioni. Andiamo a dare un’occhiata al...